Graziani: "Lo stadio? Non importa dove, basta che lo facciano. La vita del tifoso viola è difficile, ma oggi è migliorata"

Ciccio Graziani ha parlato del nuovo stadio della Fiorentina a Radio Bruno. Ecco le sue dichiarazioni: "Nuovo stadio? Quando lo faranno sarà un bel giorno e voglio esserci per l'inaugurazione. Dove? N...

Ciccio Graziani ha parlato del nuovo stadio della Fiorentina a Radio Bruno. Ecco le sue dichiarazioni: "Nuovo stadio? Quando lo faranno sarà un bel giorno e voglio esserci per l'inaugurazione. Dove? Non importa, basta che lo facciano. La vita del tifoso viola è difficile, viaggia sempre tra alti e bassi, ma oggi c'è una nuova figura di riferimento forte. Gli abbonati? Erano comunque più di 20mila anche un anno fa, i tifosi sono un patrimonio".