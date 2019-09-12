Prandelli: "Contro la Juve serve una viola coraggiosa. Chiesa il vero acquisto, i tifosi durante i miei cinque anni..."

L'ex allenatore viola Cesare Prandelli ha parlato della gara di questo sabato contro la Juventus, ai microfoni del Tgr Toscana: "Sabato sarò allo stadio, mi aspetto una partita molto combattuta: da al...

L'ex allenatore viola Cesare Prandelli ha parlato della gara di questo sabato contro la Juventus, ai microfoni del Tgr Toscana: "Sabato sarò allo stadio, mi aspetto una partita molto combattuta: da allenatore spero di capire dove sta andando questo calcio. Mi aspetto da parte della Fiorentina una gara molto coraggiosa, i tre gol realizzati contro il Napoli non possono essere certo un caso per cui i viola faranno certo una partita all'altezza. La Fiorentina? È un mix di giocatori giovani ma anche esperti: Boateng e Ribery sanno reggere le pressioni. La permanenza di Chiesa? Secondo me è stato il vero acquisto della Fiorentina: sono convinto che farà una grande stagione perché è un ragazzo serio e ha un'ottima famiglia alle spalle. Le parole di Barone sui tifosi? Nei miei cinque anni a Firenze non ci sono mai stati cori offensivi o episodi di violenza. Io avevo un rapporto diretto coi tifosi e con loro abbiamo trovato un equilibrio, responsabilizzandoli, che portato alla magica alchimia dei quelle stagioni".