Repubblica: la rivincita di Dragowski non basta. Ma ora Pioli ha qualche dubbio in più...
La Repubblica in edicola oggi si sofferma sulla prestazione convincente offerta da Dragowski a Napoli. Il portiere polacco ha raggiunto i 113 minuti di imbattibilita’ in maglia Viola, dopo aver incass...
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2018 10:51
La Repubblica in edicola oggi si sofferma sulla prestazione convincente offerta da Dragowski a Napoli. Il portiere polacco ha raggiunto i 113 minuti di imbattibilita’ in maglia Viola, dopo aver incassato ben 11 gol in 5 gare. Una prestazione affidabile, dopo le critiche, che adesso potrebbe generare qualche dubbio in più nella testa di Pioli.