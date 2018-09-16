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Repubblica: la rivincita di Dragowski non basta. Ma ora Pioli ha qualche dubbio in più...

La Repubblica in edicola oggi si sofferma sulla prestazione convincente offerta da Dragowski a Napoli. Il portiere polacco ha raggiunto i 113 minuti di imbattibilita’ in maglia Viola, dopo aver incass...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2018 10:51
Repubblica: la rivincita di Dragowski non basta. Ma ora Pioli ha qualche dubbio in più... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
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La Repubblica in edicola oggi si sofferma sulla prestazione convincente offerta da Dragowski a Napoli. Il portiere polacco ha raggiunto i 113 minuti di imbattibilita’ in maglia Viola, dopo aver incassato ben 11 gol in 5 gare. Una prestazione affidabile, dopo le critiche, che adesso potrebbe generare qualche dubbio in più nella testa di Pioli.

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