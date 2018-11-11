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Mancini, l'ex centrale viola che ha segnato più di Chiesa e Simeone. Un altro rimpianto...

Una notizia che, sicuramente, dà da pensare. L'ex difensore centrale viola Gianluca Mancini, infatti, ha oggi superato sia Federico Chiesa che Giovanni Simeone, segnando il suo terzo gol in campionato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2018 14:44
Mancini, l'ex centrale viola che ha segnato più di Chiesa e Simeone. Un altro rimpianto... -
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Una notizia che, sicuramente, dà da pensare. L'ex difensore centrale viola Gianluca Mancini, infatti, ha oggi superato sia Federico Chiesa che Giovanni Simeone, segnando il suo terzo gol in campionato, all'Inter. I talenti offensivi della Fiorentina, invece, sono fermi ciascuno a quanta due. Un altro rimpianto per la società gigliata, unito all'amara constatazione che l'attacco, quest'anno, si sta dimostrando veramente sterile.

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