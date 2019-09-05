Commisso: "Stadio? Dateci tempo, in 25 anni non è stato fatto nulla. I costi? Ci penso io"

Appena uscito dall'incontro con il sindaco Dario Nardella ed il soprintendente Pessina, per parlare del possibile restyling dello stadio Franchi: "Stadio? Dateci tempo - le parole di Commisso - visto che in 25 anni non è stato fatto niente.

Appena uscito dall'incontro con il sindaco Dario Nardella ed il soprintendente Pessina, per parlare del possibile restyling dello stadio Franchi: "Stadio? Dateci tempo - le parole di Commisso - visto che in 25 anni non è stato fatto niente. Non possiamo metterci a fare tutto in un giorno. I soldi? Non sono un problema, a questo ci penso io". Poi una battuta: "Mi hanno detto che i Medici ed i Pitti poi sono falliti: io non voglio finire così".