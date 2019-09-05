Labaro Viola

Commisso: "Stadio? Dateci tempo, in 25 anni non è stato fatto nulla. I costi? Ci penso io"

Appena uscito dall'incontro con il sindaco Dario Nardella ed il soprintendente Pessina, per parlare del possibile restyling dello stadio Franchi: "Stadio? Dateci tempo - le parole di Commisso - visto che in 25 anni non è stato fatto niente.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2019 12:50
Commisso: "Stadio? Dateci tempo, in 25 anni non è stato fatto nulla. I costi? Ci penso io" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Commisso
Stadio
Viola
Condividi

Appena uscito dall'incontro con il sindaco Dario Nardella ed il soprintendente Pessina, per parlare del possibile restyling dello stadio Franchi: "Stadio? Dateci tempo - le parole di Commisso - visto che in 25 anni non è stato fatto niente. Non possiamo metterci a fare tutto in un giorno. I soldi? Non sono un problema, a questo ci penso io". Poi una battuta: "Mi hanno detto che i Medici ed i Pitti poi sono falliti: io non voglio finire così".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok