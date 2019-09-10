Graziani: "Tifosi viola, date tempo ai nuovi innesti. La Fiorentina si toglierà tante soddisfazioni, contro la Juve..."

Ciccio Graziani ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Sportiva, anche in vista del match di sabato contro la Juventus:"Credo - le sue dichiarazioni - che sia impossibile dire che Danilo e Al...

A cura di Redazione Labaroviola 10 settembre 2019 19:54

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