Galli: "Lafont? Veloce e fisico, migliorerà ancora. Ha 19 anni, non critichiamolo quando sbaglierà"

L'ex portiere Giovanni Galli ha parlato di Lafont ai microfoni di Rmc Sport: "Lafont? Non dimentichiamoci che ha solo 19 anni. È naturale che possa commettere errori, mi auguro che quando questi arriv...

L'ex portiere Giovanni Galli ha parlato di Lafont ai microfoni di Rmc Sport: "Lafont? Non dimentichiamoci che ha solo 19 anni. È naturale che possa commettere errori, mi auguro che quando questi arriveranno non ci siano per lui troppe critiche. Lafont è un portiere interessante, è veloce e fisico. Coi preparatori dei portieri della Fiorentina potrà migliorare anche la tecnica della parata".