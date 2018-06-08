Muro per Astori, la Fiorentina inizia la rimozione dei cimeli. Presto una nuova destinazione fissa per conservare la memoria del capitano

Come ricorda il Corriere Fiorentino in edicola oggi, la Fiorentina ha iniziato a rimuovere i cimeli - sciarpe, maglie, foto, striscioni e cartelloni - lasciati nei pressi del Franchi a comporre quello...

Come ricorda il Corriere Fiorentino in edicola oggi, la Fiorentina ha iniziato a rimuovere i cimeli - sciarpe, maglie, foto, striscioni e cartelloni - lasciati nei pressi del Franchi a comporre quello che, a tutti gli effetti, è diventato il muro per Davide Astori. L'idea è quella di conservarli in altro luogo fisso, ancora da definire, in modo da salvaguardarli e creare un luogo della memoria visitabile da tutti.