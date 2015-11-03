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Notizie Muro Fiorentina

Muro per Astori, la Fiorentina inizia la rimozione dei cimeli. Presto una nuova destinazione fissa per conservare la memoria del capitano

08 giugno 2018 09:54

Gazzetta: in difesa si è alzato un muro. Ma Pioli gioca per segnarne uno in più degli altri e a lungo andare...

11 settembre 2017 10:39

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