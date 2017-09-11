Labaro Viola

Gazzetta: in difesa si è alzato un muro. Ma Pioli gioca per segnarne uno in più degli altri e a lungo andare...

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia come prima della partita contro il Verona la difesa viola prendesse almeno due gol da dieci partite a questa parte. Ieri, dice la rosea, è stato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2017 10:39
Gazzetta: in difesa si è alzato un muro. Ma Pioli gioca per segnarne uno in più degli altri e a lungo andare... - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori
Rassegna Stampa
Pioli
Gazzetta
Muro
Condividi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia come prima della partita contro il Verona la difesa viola prendesse almeno due gol da dieci partite a questa parte. Ieri, dice la rosea, è stato finalmente alzato un muro. Tuttavia, il gioco di Pioli, improntato al fare sempre un gol in più dell'avversario, implicherà concedere sempre qualcosa là dietro, inevitabilmente.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok