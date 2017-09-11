Gazzetta: in difesa si è alzato un muro. Ma Pioli gioca per segnarne uno in più degli altri e a lungo andare...
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia come prima della partita contro il Verona la difesa viola prendesse almeno due gol da dieci partite a questa parte. Ieri, dice la rosea, è stato...
A cura di Redazione Labaroviola
11 settembre 2017 10:39
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia come prima della partita contro il Verona la difesa viola prendesse almeno due gol da dieci partite a questa parte. Ieri, dice la rosea, è stato finalmente alzato un muro. Tuttavia, il gioco di Pioli, improntato al fare sempre un gol in più dell'avversario, implicherà concedere sempre qualcosa là dietro, inevitabilmente.