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Antognoni: "Restare a Firenze a vita è stata la scelta giusta. L'amore dei tifosi conta più di qualsiasi titolo sul campo"

Giancarlo Antognoni ha parlato del suo rapporto con Firenze al Brivido Sportivo. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho smesso di giocare esattamente 30 anni fa e sono ancora circondato da un incredibile affe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2019 17:45
Antognoni: "Restare a Firenze a vita è stata la scelta giusta. L'amore dei tifosi conta più di qualsiasi titolo sul campo" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Giancarlo Antognoni ha parlato del suo rapporto con Firenze al Brivido Sportivo. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho smesso di giocare esattamente 30 anni fa e sono ancora circondato da un incredibile affetto. Questo dimostra che la mia scelta di restare a Firenze a vita è stata la scelta giusta. Non ho alcun rammarico per aver vinto poco perché in realtà ho vinto la cosa più importante: l’amore di un’intera tifoseria che ho sempre cercato di ricambiare al massimo. E poi qualcosa ho vinto anche sul campo: sono campione del Mondo ed è stata una grandissima soddisfazione della quale credo che abbiano goduto anche i fiorentini, avendomi come rappresentante sul campo".

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