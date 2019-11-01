Stadio: Castrocarissimo! Il baby talento viola vale già 30 milioni e Commisso lo blinda
Sulle pagine dell’edizione odierna di Stadio ci si sofferma sulle prestazioni di Gaetano Castrovilli, che hanno fatto impennare la sua valutazione di mercato. “Castrocarissimo”, titola il quotidiano,...
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2019 09:37
Sulle pagine dell’edizione odierna di Stadio ci si sofferma sulle prestazioni di Gaetano Castrovilli, che hanno fatto impennare la sua valutazione di mercato. “Castrocarissimo”, titola il quotidiano, affermando che il numero 8 Viola vale già almeno 30 milioni di euro. Non a caso Commisso vuole blindarlo con un contratto fino al 2024.