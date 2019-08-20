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Altra conferma di Ribery alla Fiorentina. Indizio social da parte della moglie, un cuore viola nelle stories

Ribery si avvicina sempre più a Firenze. Altro indizio social da parte della moglie dell'attaccante Wahiba Ribery la quale ha pubblicato nelle sue stories di Instagram un grande cuore color viola a co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2019 01:02
Altra conferma di Ribery alla Fiorentina. Indizio social da parte della moglie, un cuore viola nelle stories -
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Ribery si avvicina sempre più a Firenze. Altro indizio social da parte della moglie dell'attaccante Wahiba Ribery la quale ha pubblicato nelle sue stories di Instagram un grande cuore color viola a conferma del passaggio di Franck in viola.

Altra conferma di Ribery alla Fiorentina. Indizio social da parte della moglie, un cuore viola nelle stories

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