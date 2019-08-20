Altra conferma di Ribery alla Fiorentina. Indizio social da parte della moglie, un cuore viola nelle stories
Ribery si avvicina sempre più a Firenze. Altro indizio social da parte della moglie dell'attaccante Wahiba Ribery la quale ha pubblicato nelle sue stories di Instagram un grande cuore color viola a co...
A cura di Redazione Labaroviola
21 agosto 2019 01:02
Ribery si avvicina sempre più a Firenze. Altro indizio social da parte della moglie dell'attaccante Wahiba Ribery la quale ha pubblicato nelle sue stories di Instagram un grande cuore color viola a conferma del passaggio di Franck in viola.