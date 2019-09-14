Commisso: "Ribery ha giocato meglio di Ronaldo. Dovevamo perdere 6-0 sulla carta. Voglio vincere qualcosa..."

Così Rocco Commisso ai microfoni Sky:"Bellissima partita, i ragazzi ci hanno messo il cuore. Avete visto Ribery a 36 anni? Ha giocato meglio di Ronaldo. Avete visto Chiesa e Castrovilli? Avevo detto c...

Così Rocco Commisso ai microfoni Sky:

"Bellissima partita, i ragazzi ci hanno messo il cuore. Avete visto Ribery a 36 anni? Ha giocato meglio di Ronaldo. Avete visto Chiesa e Castrovilli? Avevo detto che se perdevamo non sarei più venuto".

"La Juve aveva 200 milioni di giocatori nel campo e 100 in panchina. Noi 50. Dovevamo perdere per 6-0, invece abbiamo pareggiato".

"Se mi date tempo voglio vincere qualcosa, ok? Intanto abbiamo battuto il record degli abbonamenti in 20 anni, ricostruito la squadra, abbiamo giocatori come Ribery. Un giorno di questi vinciamo una partita.