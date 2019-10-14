Corriere: la strategia di Commisso per riportare la viola al top? Coinvolgere tutta la Toscana nel progetto sportivo e commerciale

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi effettua un'analisi sulla strategia messa in campo da Rocco Commisso per riportare la viola nel salotto buono del calcio. L'idea è quella di coinvolgere tutta la...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi effettua un'analisi sulla strategia messa in campo da Rocco Commisso per riportare la viola nel salotto buono del calcio. L'idea è quella di coinvolgere tutta la Toscana, sia nel progetto sportivo che nel marketing. In questa direzione vanno le amichevoli con Livorno e Pistoiese (insieme a quella poi saltata contro l'Empoli). Oppure la partecipazione viola alla Fiera di Scandicci con un padiglione specifico e i giocatori che hanno fatto visita alla manifestazione. Stesso discorso per le infrastrutture: per Commisso i tempi stretti contano più della geografia.