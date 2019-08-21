Ribery: "Grato e felice di firmare con un grande club. Ho fiducia nel futuro"
Queste sono le parole che ha voluto affidare ad Instagram Franck Ribery dopo essere arrivato a Firenze: "Ciao Fiorentina! Un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia. Grato e felice di pote...
A cura di Redazione Labaroviola
21 agosto 2019 18:24
Queste sono le parole che ha voluto affidare ad Instagram Franck Ribery dopo essere arrivato a Firenze: "Ciao Fiorentina! Un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia. Grato e felice di poter firmare un nuovo contratto con un grande club in una splendida città. Guardo con fiducia al futuro con i miei nuovi compagni e dei tifosi fantastici".