Gazzetta: dopo la sosta Pjaca e Veretout nel motore viola. Pioli vuole il croato almeno all'80%...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma su come potrà presentarsi in campo la Fiorentina, dopo la sosta per le gare delle nazionali: “Pioli - si legge - conta di avere un Pjaca almeno all...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma su come potrà presentarsi in campo la Fiorentina, dopo la sosta per le gare delle nazionali: “Pioli - si legge - conta di avere un Pjaca almeno all’80% delle sue potenzialità e recupererà quel Veretout che, scontati i due turni di squalifica, si riprenderà il suo ruolo di leader in mezzo al campo. Forse indossando i panni da play-basso o forse restando nel ruolo di mezzala, visto che l’ex West Ham Fernandes sta prendendo fiducia nel ruolo che fino a pochi mesi fa era di Badelj”.