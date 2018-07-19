Calenda su Gerson: "Grandissimo talento, era quasi del Barcellona. Viola, è un predestinato..."

Il procuratore Roberto Calenda ha parlato di Gerson in viola. Due anni fa, del resto, fu lui a trattare con la Roma:" Gerson è molto giovane, ha solo 21 anni ma ha un grandissimo talento. Due anni fa...

A cura di Redazione Labaroviola 19 luglio 2018 18:33

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