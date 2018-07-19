Calenda su Gerson: "Grandissimo talento, era quasi del Barcellona. Viola, è un predestinato..."
Il procuratore Roberto Calenda ha parlato di Gerson in viola. Due anni fa, del resto, fu lui a trattare con la Roma:" Gerson è molto giovane, ha solo 21 anni ma ha un grandissimo talento. Due anni fa...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2018 18:33
Il procuratore Roberto Calenda ha parlato di Gerson in viola. Due anni fa, del resto, fu lui a trattare con la Roma:" Gerson è molto giovane, ha solo 21 anni ma ha un grandissimo talento. Due anni fa non fu un operazione facile anche perchè era stato opzionato dal Barcellona, pero poi la Fifa gli bloccò il mercato. Noi siamo riusciti a portare nella capitale italiana quello che era considerato uno dei migliori talenti sudamericani".