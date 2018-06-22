Radio Kiss Kiss: nuova offerta choc del Napoli per Chiesa. Ecco 55 milioni e due giocatori
Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il Napoli avrebbe presentato una nuova offerta choc alla Fiorentina, per convincere Corvino e la società a cedere Chiesa. Si tratterebbe di 55 milioni di e...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2018 14:56
Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il Napoli avrebbe presentato una nuova offerta choc alla Fiorentina, per convincere Corvino e la società a cedere Chiesa. Si tratterebbe di 55 milioni di euro, più i cartellini dell'esterno d'attacco Ounas e del difensore centrale Tonelli, già cercato in passato dalla viola, per una proposta complessiva da 75 milioni di euro.