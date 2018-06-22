Radio Kiss Kiss: nuova offerta choc del Napoli per Chiesa. Ecco 55 milioni e due giocatori

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il Napoli avrebbe presentato una nuova offerta choc alla Fiorentina, per convincere Corvino e la società a cedere Chiesa. Si tratterebbe di 55 milioni di e...

A cura di Redazione Labaroviola 22 giugno 2018 14:56

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa

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