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Radio Kiss Kiss: nuova offerta choc del Napoli per Chiesa. Ecco 55 milioni e due giocatori

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il Napoli avrebbe presentato una nuova offerta choc alla Fiorentina, per convincere Corvino e la società a cedere Chiesa. Si tratterebbe di 55 milioni di e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2018 14:56
Radio Kiss Kiss: nuova offerta choc del Napoli per Chiesa. Ecco 55 milioni e due giocatori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il Napoli avrebbe presentato una nuova offerta choc alla Fiorentina, per convincere Corvino e la società a cedere Chiesa. Si tratterebbe di 55 milioni di euro, più i cartellini dell'esterno d'attacco Ounas e del difensore centrale Tonelli, già cercato in passato dalla viola, per una proposta complessiva da 75 milioni di euro.

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