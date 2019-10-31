Ribery: "Felice per Castro, ha esultato con il 7. Vogliamo sempre vincere, avevo una tensione incredibile..."

Presente ad un evento organizzato a Villa Vittoria a Firenze insieme a Joe Barone, Franck Ribery ha commentato la vittoria esterna di ieri contro il Sassuolo: "Sono felice per Castrovilli, ha esultato...

Presente ad un evento organizzato a Villa Vittoria a Firenze insieme a Joe Barone, Franck Ribery ha commentato la vittoria esterna di ieri contro il Sassuolo: "Sono felice per Castrovilli, ha esultato con la maglia numero 7, siamo felici perché era una partita importante. Noi vogliamo sempre i 3 punti, ma non è sempre facile: avevo una tensione incredibile".