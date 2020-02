Un saldo negativo monumentale: è quello che racconta il Cies, il portale che si occupa di raccogliere statistiche sul calcio europeo, a margine della sua ultima analisi. Dopo le ultime due sessioni di mercato – giugno 2019 e gennaio 2020 – la Fiorentina registra un passivo pari a 93 milioni di euro. In totale sono stati spesi 137 milioni ed incassati 44: praticamente raggiunta la Juve (- 94) in Italia, mentre in Europa i viola occupano il nono posto per milioni in negativo.