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Verso il Milan: 644 tifosi viola pronti per San Siro. Montella e i suoi sospinti dal dodicesimo uomo

La Fiorentina si appresta a sfidare il Milan a San Siro sostenuta da 644 i tifosi viola. A comunicarlo è la stessa Associazione Tifosi Viola, tramite la propria pagina Facebook. Montella ed i suoi rag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2019 23:29
Verso il Milan: 644 tifosi viola pronti per San Siro. Montella e i suoi sospinti dal dodicesimo uomo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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La Fiorentina si appresta a sfidare il Milan a San Siro sostenuta da 644 i tifosi viola. A comunicarlo è la stessa Associazione Tifosi Viola, tramite la propria pagina Facebook. Montella ed i suoi ragazzi potranno quindi contare su un caloroso sostegno per affrontare una gara che si preannuncia complicata, considerata l'esigenza del Milan di tornare a vincere.

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