Verso il Milan: 644 tifosi viola pronti per San Siro. Montella e i suoi sospinti dal dodicesimo uomo
La Fiorentina si appresta a sfidare il Milan a San Siro sostenuta da 644 i tifosi viola. A comunicarlo è la stessa Associazione Tifosi Viola, tramite la propria pagina Facebook. Montella ed i suoi rag...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2019 23:29
La Fiorentina si appresta a sfidare il Milan a San Siro sostenuta da 644 i tifosi viola. A comunicarlo è la stessa Associazione Tifosi Viola, tramite la propria pagina Facebook. Montella ed i suoi ragazzi potranno quindi contare su un caloroso sostegno per affrontare una gara che si preannuncia complicata, considerata l'esigenza del Milan di tornare a vincere.