Dieci curiosità sulla stagione viola: nessuno come la Fiorentina nel primo quarto d'ora. Falco del Lecce supera Ribery di un soffio
Un approfondimento curioso per chi ama le statistiche: è quello diffuso oggi sul sito ufficiale della Fiorentina, Violachannel, e che riportiamo di seguito.1) Nessuna squadra ha realizzato più gol del...
Un approfondimento curioso per chi ama le statistiche: è quello diffuso oggi sul sito ufficiale della Fiorentina, Violachannel, e che riportiamo di seguito.
1) Nessuna squadra ha realizzato più gol della Fiorentina nel primo quarto d’ora in questa Serie A: due.
2) La Fiorentina è la squadra ad aver segnato più gol su palla inattiva in questa Serie A: sette (tre su rigore e quattro da calcio d’angolo), almeno due in più di qualsiasi altra formazione del campionato.
3) Erick Pulgar ha creato 24 occasioni per i compagni in questa Serie A, nessun giocatore ha fatto meglio.
4) Federico Chiesa è il giocatore di questa Serie A ad aver partecipato a più tiri per la sua squadra (36 conclusioni e 12 occasioni create).
5) La Fiorentina è la squadra ad aver completato più dribbling in questa Serie A: 91, almeno 12 più di ogni altra squadra.
6) La Fiorentina è la squadra ad aver schierato la formazione titolare più giovane in questo campionato: media di 23 anni e 188 giorni alla prima giornata di Serie A contro il Napoli.
7) Solo Inter e Napoli (entrambe a otto) hanno mandato in gol più giocatori rispetto alla Fiorentina (sette) in questo campionato.
8) Nessuna squadra ha segnato più gol della Fiorentina dal dischetto in questa Serie A (tre, al pari di Lecce e Milan).
9) Nessun giocatore ha segnato più gol di testa di Nikola Milenkovc in questo campionato: due, al pari di Edin Dzeko e Kostas Manolas.
10) Solo Filippo Falco del Lecce (21) conta più dribbling riusciti in questa Serie A rispetto a Frank Ribery (20), Gaetano Castrovilli (18) e Federico Chiesa (16).