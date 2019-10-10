Dieci curiosità sulla stagione viola: nessuno come la Fiorentina nel primo quarto d'ora. Falco del Lecce supera Ribery di un soffio

Un approfondimento curioso per chi ama le statistiche: è quello diffuso oggi sul sito ufficiale della Fiorentina, Violachannel, e che riportiamo di seguito.1) Nessuna squadra ha realizzato più gol del...

A cura di Redazione Labaroviola 10 ottobre 2019 17:40

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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