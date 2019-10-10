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Dieci curiosità sulla stagione viola: nessuno come la Fiorentina nel primo quarto d'ora. Falco del Lecce supera Ribery di un soffio

Un approfondimento curioso per chi ama le statistiche: è quello diffuso oggi sul sito ufficiale della Fiorentina, Violachannel, e che riportiamo di seguito.1) Nessuna squadra ha realizzato più gol del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2019 17:40
Dieci curiosità sulla stagione viola: nessuno come la Fiorentina nel primo quarto d'ora. Falco del Lecce supera Ribery di un soffio - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Un approfondimento curioso per chi ama le statistiche: è quello diffuso oggi sul sito ufficiale della Fiorentina, Violachannel, e che riportiamo di seguito.

1) Nessuna squadra ha realizzato più gol della Fiorentina nel primo quarto d’ora in questa Serie A: due.

2) La Fiorentina è la squadra ad aver segnato più gol su palla inattiva in questa Serie A: sette (tre su rigore e quattro da calcio d’angolo), almeno due in più di qualsiasi altra formazione del campionato.

3) Erick Pulgar ha creato 24 occasioni per i compagni in questa Serie A, nessun giocatore ha fatto meglio.

4) Federico Chiesa è il giocatore di questa Serie A ad aver partecipato a più tiri per la sua squadra (36 conclusioni e 12 occasioni create).

5) La Fiorentina è la squadra ad aver completato più dribbling in questa Serie A: 91, almeno 12 più di ogni altra squadra.

6)  La Fiorentina è la squadra ad aver schierato la formazione titolare più giovane in questo campionato: media di 23 anni e 188 giorni alla prima giornata di Serie A contro il Napoli.

7) Solo Inter e Napoli (entrambe a otto) hanno mandato in gol più giocatori rispetto alla Fiorentina (sette) in questo campionato.

8) Nessuna squadra ha segnato più gol della Fiorentina dal dischetto in questa Serie A (tre, al pari di Lecce e Milan).

9) Nessun giocatore ha segnato più gol di testa di Nikola Milenkovc in questo campionato: due, al pari di Edin Dzeko e Kostas Manolas.

10) Solo Filippo Falco del Lecce (21) conta più dribbling riusciti in questa Serie A rispetto a Frank Ribery (20), Gaetano Castrovilli (18) e Federico Chiesa (16).

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