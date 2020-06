“Penso che Commisso aspetti da mesi una forte risposta della piazza sul tema stadio – ha detto Massimo Basile, corrispondente da New York a Radio Bruno – La tifoseria viola ha capito chi è Rocco ed ha voglia di un nuovo stadio. A Firenze tutti hanno capito chi è questo presidente tranne la politica fiorentina. Ora la gente scende in piazza perché ha visto che Commisso e Barone sono sempre in prima linea per quest’argomento, hanno voglia di fare ed in fretta. Franchi? I problemi non sono da addebitare a Nardella. Commisso invece “incolpa” il sindaco d’averlo mandato sulla strada Mercafir”.