Fiorentina, vali già 33 milioni in più. Castrovilli, Pulgar e tutti i viola che fanno impennare le quotazioni della rosa

La Fiorentina vale già 33 milioni di euro in più rispetto all'inizio del campionato: a scriverlo è il Corriere Fiorentino, che ha analizzato il valore della rosa viola prendendo come riferimento i dat...

La Fiorentina vale già 33 milioni di euro in più rispetto all'inizio del campionato: a scriverlo è il Corriere Fiorentino, che ha analizzato il valore della rosa viola prendendo come riferimento i dati di Tranfertmarket.

Il 2 settembre la rosa viola era valutata complessivamente 225,60 milioni. Oggi invece il parco giocatori ha una valutazione pari a 259,20 milioni. In poco più di un mese insomma, c’è stato un balzo in alto di 33,60 milioni. Tanto. Alle spalle dei viola Roma (+25,75 milioni), Torino (+23,60 milioni) e Atalanta (+17,60 milioni).

Un nome su tutti? Basti pensare a Castrovilli. Uno per il quale in estate erano arrivate offerte (ad esempio dal Bologna) vicine ai 10 milioni di euro e che, oggi, vale almeno il doppio. A maggior ragione dopo il prolungamento di contratto. E poi Pulgar: arrivato per circa 12 milioni, oggi non si scende sotto i 20. In rialzo anche le quotazioni di Dragowski, mentre resta sostanzialmente stabile Federico Chiesa. Pochi invece, i singoli in ribasso. Lo è forse Benassi, oltre agli esuberi ereditati dalla gestione precedente (Eysseric, Cristoforo, Dabo).