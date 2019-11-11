Flachi: “Ora vengono fuori i problemi veri della Fiorentina. Barone non mi è piaciuto”

Parlando ai microfoni di Radio Bruno l’ex viola Francesco Flachi non ha usato mezzi termini circa la disfatta di Cagliari: “La Fiorentina ha dei limiti che adesso vengono fuori, sbaglia spesso l’appro...

Parlando ai microfoni di Radio Bruno l’ex viola Francesco Flachi non ha usato mezzi termini circa la disfatta di Cagliari: “La Fiorentina ha dei limiti che adesso vengono fuori, sbaglia spesso l’approccio alla gara. Tutto questo prima era mascherato dalle vittorie. Montella deve avere il coraggio di far sedere qualche big in panchina. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Barone: dopo una sconfitta non si danno pacche sulle spalle, si alza la voce”.