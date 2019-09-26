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Biraghi: "Ho sempre voluto l'Inter, ieri un'emozione incredibile. Adesso devo solo pensare a migliorare e lavorare"

L'ex terzino viola Cristiano Biraghi ha rilasciato un'intervista a Tmw dopo la vittoria dei nerazzurri - ieri a San Siro - contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Sono contento sia per il risultato sia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2019 17:37
Biraghi: "Ho sempre voluto l'Inter, ieri un'emozione incredibile. Adesso devo solo pensare a migliorare e lavorare" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'ex terzino viola Cristiano Biraghi ha rilasciato un'intervista a Tmw dopo la vittoria dei nerazzurri - ieri a San Siro - contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Sono contento sia per il risultato sia per la mia prestazione. Siamo contenti di aver vinto una partita difficile.Difficoltà a far gol? La squadra ha carattere e voglia di proporre sempre il proprio gioco. Il primo serve anche a compensare quando non giochiamo bene. Ora dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo con grande umiltà. Sappiamo cosa fare, il nostro obiettivo è lavorare, lavorare e ancora lavorare. Pensiamo partita dopo partita. Il mio ritorno in nerazzurro? Un'emozione incredibile, in questi anni è sempre stato il mio obiettivo perché volevo tornare a casa. Sono contento di esserci riuscito. Adesso devo pensare a migliorare".

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