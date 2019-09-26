Biraghi: "Ho sempre voluto l'Inter, ieri un'emozione incredibile. Adesso devo solo pensare a migliorare e lavorare"

L'ex terzino viola Cristiano Biraghi ha rilasciato un'intervista a Tmw dopo la vittoria dei nerazzurri - ieri a San Siro - contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Sono contento sia per il risultato sia...

L'ex terzino viola Cristiano Biraghi ha rilasciato un'intervista a Tmw dopo la vittoria dei nerazzurri - ieri a San Siro - contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Sono contento sia per il risultato sia per la mia prestazione. Siamo contenti di aver vinto una partita difficile.Difficoltà a far gol? La squadra ha carattere e voglia di proporre sempre il proprio gioco. Il primo serve anche a compensare quando non giochiamo bene. Ora dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo con grande umiltà. Sappiamo cosa fare, il nostro obiettivo è lavorare, lavorare e ancora lavorare. Pensiamo partita dopo partita. Il mio ritorno in nerazzurro? Un'emozione incredibile, in questi anni è sempre stato il mio obiettivo perché volevo tornare a casa. Sono contento di esserci riuscito. Adesso devo pensare a migliorare".