Corriere: presto anche il rinnovo di Sottil fino al 2024. Stipendio a salire...
Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla anche della situazione contrattuale di Sottil. Il giovane talento viola, figlio d’arte come Chiesa, può vedere il suo contratto prolungato fino al 2024...
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2019 09:56
Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla anche della situazione contrattuale di Sottil. Il giovane talento viola, figlio d’arte come Chiesa, può vedere il suo contratto prolungato fino al 2024 con una base fissa ed una componente variabile legata ai risultati di squadra e personali.