Corvino tenta l'affondo per il dopo Badelj: sprint tra quattro nomi per il successore

La Fiorentina è ancora alla ricerca del sostituto di Milan Badelj: anche oggi il dg Pantaleo Corvino ha impostato le basi per uno sprint finale, anche perché mister Pioli attende con trepidazione un n...

A cura di Redazione Labaroviola 15 luglio 2018 21:22

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