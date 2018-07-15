Corvino tenta l'affondo per il dopo Badelj: sprint tra quattro nomi per il successore
La Fiorentina è ancora alla ricerca del sostituto di Milan Badelj: anche oggi il dg Pantaleo Corvino ha impostato le basi per uno sprint finale, anche perché mister Pioli attende con trepidazione un n...
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2018 21:22
La Fiorentina è ancora alla ricerca del sostituto di Milan Badelj: anche oggi il dg Pantaleo Corvino ha impostato le basi per uno sprint finale, anche perché mister Pioli attende con trepidazione un nuovo mediano al quale consegnare le chiavi del centrocampo viola. La scelta dovrebbe ricadere su uno tra Battaglia, Soucek, Radoja o Abou Ba, con il centrocampista in forza allo Sporting Lisbona che appare lievemente in vantaggio.