Sprofondo viola: il Lecce espugna il Franchi (0-1). Terzo k.o di fila, la crisi diventa realtà

La Fiorentina perde ancora: terzo k.o di fila per la squadra di Vincenzo Montella. Il Lecce espugna il Franchi con un gol di La Mantia a inizio ripresa, mentre nella prima frazione era stata la viola...

La Fiorentina perde ancora: terzo k.o di fila per la squadra di Vincenzo Montella. Il Lecce espugna il Franchi con un gol di La Mantia a inizio ripresa, mentre nella prima frazione era stata la viola a rendersi pericolosa con le chance per Lirola e Vlahovic. Poi l'infortunio di Ribery - si teme per il francese - e l'ingresso di Boateng al suo posto. I viola provano a reagire con Vlahovic, miracoloso Gabriel sulla sua conclusione, e con Pedro nel finale, ma non basta. Adesso è crisi vera.