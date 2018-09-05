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Gazzetta: scatta l’ora di Dragowski. L’eterno secondo avrà la sua chance...

La Gazzetta dello Sport si sofferma oggi sul necessario avvicendamento in porta tra Lafont e Dragowski. “Il polacco, eterno secondo - si legge - adesso avrà la sua occasione. In panchina con Tatarusan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2018 09:21
Gazzetta: scatta l’ora di Dragowski. L’eterno secondo avrà la sua chance... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
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La Gazzetta dello Sport si sofferma oggi sul necessario avvicendamento in porta tra Lafont e Dragowski. “Il polacco, eterno secondo - si legge - adesso avrà la sua occasione. In panchina con Tatarusanu, Sportiello e Lafont, Drago non ha mai convinto, al punto di essere messo sul mercato questa estate. Adesso avrà la possibilità di dimostrare le sue qualità”.

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