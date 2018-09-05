Gazzetta: scatta l’ora di Dragowski. L’eterno secondo avrà la sua chance...

La Gazzetta dello Sport si sofferma oggi sul necessario avvicendamento in porta tra Lafont e Dragowski. “Il polacco, eterno secondo - si legge - adesso avrà la sua occasione. In panchina con Tatarusan...

La Gazzetta dello Sport si sofferma oggi sul necessario avvicendamento in porta tra Lafont e Dragowski. “Il polacco, eterno secondo - si legge - adesso avrà la sua occasione. In panchina con Tatarusanu, Sportiello e Lafont, Drago non ha mai convinto, al punto di essere messo sul mercato questa estate. Adesso avrà la possibilità di dimostrare le sue qualità”.