Prade’: “Oggi ci è mancato un campione davanti. Fischi a Chiesa? Ci ha messo l’anima”
Al termine del pareggio contro il Parma parla il ds Daniele Pradè: “Oggi non è stato facile, ci è mancato quel campione la davanti che invece il Parma aveva. I fischi a Chiesa? Nel secondo tempo ha da...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 21:33
Al termine del pareggio contro il Parma parla il ds Daniele Pradè: “Oggi non è stato facile, ci è mancato quel campione la davanti che invece il Parma aveva. I fischi a Chiesa? Nel secondo tempo ha dato l’anima ed ha messo in difficoltà il Parma. Castrovilli? Sta facendo la differenza, speriamo che continui così. Vlahovic e Pedro? Quando devi vincere le partite possono anche giocare insieme”.