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Prade’: “Oggi ci è mancato un campione davanti. Fischi a Chiesa? Ci ha messo l’anima”

Al termine del pareggio contro il Parma parla il ds Daniele Pradè: “Oggi non è stato facile, ci è mancato quel campione la davanti che invece il Parma aveva. I fischi a Chiesa? Nel secondo tempo ha da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 21:33
Prade’: “Oggi ci è mancato un campione davanti. Fischi a Chiesa? Ci ha messo l’anima” - Pradè in conferenza stampa
Pradè in conferenza stampa
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Al termine del pareggio contro il Parma parla il ds Daniele Pradè: “Oggi non è stato facile, ci è mancato quel campione la davanti che invece il Parma aveva. I fischi a Chiesa? Nel secondo tempo ha dato l’anima ed ha messo in difficoltà il Parma. Castrovilli? Sta facendo la differenza, speriamo che continui così. Vlahovic e Pedro? Quando devi vincere le partite possono anche giocare insieme”.

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