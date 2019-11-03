Prade’: “Oggi ci è mancato un campione davanti. Fischi a Chiesa? Ci ha messo l’anima”

Al termine del pareggio contro il Parma parla il ds Daniele Pradè: “Oggi non è stato facile, ci è mancato quel campione la davanti che invece il Parma aveva. I fischi a Chiesa? Nel secondo tempo ha da...

A cura di Redazione Labaroviola 03 novembre 2019 21:33

Pradè in conferenza stampa

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