Fiorentina - Juve, squadre adesso in campo per il riscaldamento: bianconeri sommersi...

Fiorentina - Juventus, ci siamo quasi. Le squadre sono appena scese in campo per la fase di riscaldamento pre-gara. Consueti cori ed incitamenti per la viola, mentre i bianconeri sono stati letteralme...

A cura di Redazione Labaroviola 14 settembre 2019 15:11

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