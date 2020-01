La Repubblica in edicola oggi analizza il rendimento della Fiorentina durante la gestione Iachini, evidenziando come i viola risultino più compatti rispetto al passato: lo testimoniano anche i pochi gol subiti. Ora però, complice il problema occorso a Castrovilli e non soltanto, serve un ultimo scatto sul mercato, specialmente per rinforzare il centrocampo.