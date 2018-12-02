Cecchi: "Alla Fiorentina non c'è nemmeno un calciatore fiorentino. Così si uccide l'identità"

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato la firma della Nazione, Stefano Cecchi: "Alla Fiorentina c'è un problema serio. Non ci sono più giocatori nati e cresciuti a Firenze, cittadini autentici, che...

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato la firma della Nazione, Stefano Cecchi: "Alla Fiorentina c'è un problema serio. Non ci sono più giocatori nati e cresciuti a Firenze, cittadini autentici, che tifano viola. L'ultimo è stato Viviano, che è rimasto solo un anno. I più giovani nemmeno esordiscono in prima squadra. Sono finiti i tempi dei Chiarugi, ora sono tutti schiavi dei procuratori. Così però si uccide l'anima e l'identità di un club"