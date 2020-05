di Lisa Grelloni

Sartoria Casa Margot è una piccola realtà artigianale di Fucecchio in provincia di Firenze.

L’azienda è originalmente nata come La Margot, specializzata nella realizzazione di abiti d’alta moda per eventi come i diciottesimi di giovani donne.

La prima mascherina a tema calcistico da loro ideata è stata quella della Sampdoria perchè stilisticamente visto i tanti colori spiccava maggiormente.

“L’idea di realizzare le mascherine viola – hanno detto le due stiliste della sartoria – è nata per il fatto che siamo in provincia di Firenze e quindi come potevamo non farla della Fiorentina?! Abbiamo parte della tifoseria in casa! (ride, ndr)”

“Se ci farebbe piacere essere contattati dalla Fiorentina? In realtà noi siamo una sartoria – hanno aggiunto – quindi non credo che siamo all’altezza, ci cogli impreparate su questa questione”.

Le mascherine viola sono già in vendita al costo di 8€, spese di spedizione pari a 5€.