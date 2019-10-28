Antognoni: "Batistuta ha fatto la storia della Fiorentina. Impossibile fare gol come i suoi"
Intervenuto questa sera per celebrare il film su Batistuta, Giancarlo Antognoni ha parlato dell'ex centravanti argentino. "Bati ha fatto la storia della Fiorentina, sia come giocatore che come uomo. A...
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 00:42
Intervenuto questa sera per celebrare il film su Batistuta, Giancarlo Antognoni ha parlato dell'ex centravanti argentino. "Bati ha fatto la storia della Fiorentina, sia come giocatore che come uomo. All'inizio ha avuto difficoltà come tutti, ma le ha superate con passione. Dice che si è costruito, ma tecnicamente era bravo: fare i gol che faceva lui era quasi impossibile. Parliamo di un giocatore completo".