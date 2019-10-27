Così non VAR: a che serve la tecnologia se non la usi? Altro che certezze, la discrezionalità punisce i viola

No, così non va. E non perché la Fiorentina ha perso contro la Lazio (ormai un classico negli ultimi anni), ma per le modalità con cui è giunta la sconfitta. Il fallo subito da Sottil era solare. Niti...

A cura di Redazione Labaroviola 28 ottobre 2019 00:14

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