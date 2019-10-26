Pedro di nuovo convocato dal Brasile under 23: "Ancora un'opportunità di difendere la maglia"

L'attaccante della Fiorentina Pedro è stato nuovamente convocato dal Brasile Under 23. A renderlo noto per primo è lo stesso centravanti, tramite il suo profilo Instagram, in cui scrive: "Ancora un'op...

L'attaccante della Fiorentina Pedro è stato nuovamente convocato dal Brasile Under 23. A renderlo noto per primo è lo stesso centravanti, tramite il suo profilo Instagram, in cui scrive: "Ancora un'opportunità di difendere l'amarelinha. Gloria a Dio!". Adesso i tifosi viola e Montella si aspettano rapidi progressi anche con il club.