Pedro di nuovo convocato dal Brasile under 23: "Ancora un'opportunità di difendere la maglia"
L'attaccante della Fiorentina Pedro è stato nuovamente convocato dal Brasile Under 23. A renderlo noto per primo è lo stesso centravanti, tramite il suo profilo Instagram, in cui scrive: "Ancora un'op...
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2019 13:57
L'attaccante della Fiorentina Pedro è stato nuovamente convocato dal Brasile Under 23. A renderlo noto per primo è lo stesso centravanti, tramite il suo profilo Instagram, in cui scrive: "Ancora un'opportunità di difendere l'amarelinha. Gloria a Dio!". Adesso i tifosi viola e Montella si aspettano rapidi progressi anche con il club.