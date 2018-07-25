Calamai: "Viola da settimo posto? Aspettiamo l'esterno alto. Otto possibili top player in rosa"

La firma della Gazzetta dello Sport Luca Calamai è intervenuta oggi, ai microfoni di Radio Sportiva, per parlare anche di Fiorentina: "Viola da settimo posto? Io aspetterei a dare giudizi. Vediamo pri...

La firma della Gazzetta dello Sport Luca Calamai è intervenuta oggi, ai microfoni di Radio Sportiva, per parlare anche di Fiorentina: "Viola da settimo posto? Io aspetterei a dare giudizi. Vediamo prima come si conclude il mercato: molto dipenderà dal valore dell'esterno alto che arriverà e che si affiancherà a Chiesa e Simeone. Poi la Fiorentina ha due vantaggi rispetto alle altre concorrenti per l'Europa: uno è la forza del gruppo, rimasto più o meno intatto. L'altro consiste nel fatto che ha in rosa tanti giocatori pronti ad esplodere: Lafont, Pezzella, Milenkovic, Biraghi, Benassi, Chiesa, Simeone, Veretout...se tutti alzano il loro livello, già buono, la Fiorentina potrà dire la sua in modo sorprendente. Cosa manca? Forse solo un pizzico di esperienza, per l'addio di Badelj e per quello che, purtroppo, è successo con Astori".