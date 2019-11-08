"Volevo fare il calciatore": il 15 novembre si presenta il libro su Giancarlo Antognoni
Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, venerdì 15 novembre alle ore 17, in Regione Sala del Gonfalone Giancarlo Antognoni e Paolo Bacciotti presentano il libro “Volevo fare il calciatore, I pr...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2019 12:30
Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, venerdì 15 novembre alle ore 17, in Regione Sala del Gonfalone Giancarlo Antognoni e Paolo Bacciotti presentano il libro “Volevo fare il calciatore, I primi passi di Giancarlo Antognoni". Il volume, curato da Filippo Luti e patrocinato dalla Fondazione Bacciotti, ripercorre la carriera dell'Unico 10 dal Perugia fino alla Fiorentina.