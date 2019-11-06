Viola al massimo: doppia seduta di allenamento in vista del Cagliari. Caceres ancora a parte rispetto al gruppo...
Nonostante il maltempo che si è abbattuto anche su Firenze quest'oggi, la Fiorentina di Vincenzo Montella ha effettuato due sedute di allenamento - mattina e pomeriggio - in vista del prossimo match c...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 18:32
Nonostante il maltempo che si è abbattuto anche su Firenze quest'oggi, la Fiorentina di Vincenzo Montella ha effettuato due sedute di allenamento - mattina e pomeriggio - in vista del prossimo match contro il Cagliari dell'ex Giovanni Simeone. Martin Caceres si allena ancora a parte rispetto al gruppo: difficile un suo pieno recupero entro domenica.