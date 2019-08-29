Pezzella nel giorno del compleanno viola: "Tanti auguri Fiorentina, faremo grandi cose"
Anche German Pezzella ci ha tenuto a porgere i suoi personali auguri al club viola nel giorno del 93esimo compleanno."Tanti auguri Fiorentina. Grazie per avermi permesso di far parte della tua storia....
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 16:38
Anche German Pezzella ci ha tenuto a porgere i suoi personali auguri al club viola nel giorno del 93esimo compleanno."Tanti auguri Fiorentina. Grazie per avermi permesso di far parte della tua storia. Tutti insieme possiamo fare grandi cose", ha scritto il centrale argentino sul proprio profilo Instagram.