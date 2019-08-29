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Pezzella nel giorno del compleanno viola: "Tanti auguri Fiorentina, faremo grandi cose"

Anche German Pezzella ci ha tenuto a porgere i suoi personali auguri al club viola nel giorno del 93esimo compleanno."Tanti auguri Fiorentina. Grazie per avermi permesso di far parte della tua storia....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 16:38
Pezzella nel giorno del compleanno viola: "Tanti auguri Fiorentina, faremo grandi cose" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Anche German Pezzella ci ha tenuto a porgere i suoi personali auguri al club viola nel giorno del 93esimo compleanno."Tanti auguri Fiorentina. Grazie per avermi permesso di far parte della tua storia. Tutti insieme possiamo fare grandi cose", ha scritto il centrale argentino sul proprio profilo Instagram.

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