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Pedro: “Felice per la convocazione, avanti Fiorentina!”. Scatta l’ora del brasiliano?

“Felice per la convocazione, avanti Fiorentina!”. Sono le parole del brasiliano Pedro, scritte in una stories di Instagram prima di mettersi  in viaggio con la squadra dalla stazione di Santa Maria No...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 ottobre 2019 23:02
Pedro: “Felice per la convocazione, avanti Fiorentina!”. Scatta l’ora del brasiliano? -
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“Felice per la convocazione, avanti Fiorentina!”. Sono le parole del brasiliano Pedro, scritte in una stories di Instagram prima di mettersi  in viaggio con la squadra dalla stazione di Santa Maria Novella, direzione Brescia. Si tratta della prima occasione per il centravanti: avrà una chance contro Balotelli e compagni?

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