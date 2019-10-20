Pedro: “Felice per la convocazione, avanti Fiorentina!”. Scatta l’ora del brasiliano?

“Felice per la convocazione, avanti Fiorentina!”. Sono le parole del brasiliano Pedro, scritte in una stories di Instagram prima di mettersi in viaggio con la squadra dalla stazione di Santa Maria No...

“Felice per la convocazione, avanti Fiorentina!”. Sono le parole del brasiliano Pedro, scritte in una stories di Instagram prima di mettersi in viaggio con la squadra dalla stazione di Santa Maria Novella, direzione Brescia. Si tratta della prima occasione per il centravanti: avrà una chance contro Balotelli e compagni?