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Biraghi suona la carica: "Punto che va stretto, impariamo dagli errori e insistiamo su quello che funziona"

Dopo il pareggio interno di ieri, contro il Cagliari, il terzino della Fiorentina e della nazionale italiana Cristiano Biraghi prova a suonare la carica, anche perché nell'ambiente si respira l'aria d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2018 16:00
Biraghi suona la carica: "Punto che va stretto, impariamo dagli errori e insistiamo su quello che funziona" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Dopo il pareggio interno di ieri, contro il Cagliari, il terzino della Fiorentina e della nazionale italiana Cristiano Biraghi prova a suonare la carica, anche perché nell'ambiente si respira l'aria di due punti persi: "Un punto che ci va stretto, ma ripartiamo subito imparando dagli errori e insistendo sulle cose fatte bene!! FORZA VIOLA", le parole del laterale di sinistra, affidate al suo profilo Instagram per scuotere i compagni.

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