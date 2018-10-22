Biraghi suona la carica: "Punto che va stretto, impariamo dagli errori e insistiamo su quello che funziona"

Dopo il pareggio interno di ieri, contro il Cagliari, il terzino della Fiorentina e della nazionale italiana Cristiano Biraghi prova a suonare la carica, anche perché nell'ambiente si respira l'aria d...

Dopo il pareggio interno di ieri, contro il Cagliari, il terzino della Fiorentina e della nazionale italiana Cristiano Biraghi prova a suonare la carica, anche perché nell'ambiente si respira l'aria di due punti persi: "Un punto che ci va stretto, ma ripartiamo subito imparando dagli errori e insistendo sulle cose fatte bene!! FORZA VIOLA", le parole del laterale di sinistra, affidate al suo profilo Instagram per scuotere i compagni.