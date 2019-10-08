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Nazione: non è ancora il vero Lirola. Dopo la sosta Pol va al massimo...

La Nazione oggi in edicola analizza l’inizio di stagione di Pol Lirola. Il terzino arrivato dal Sassuolo non è ancora la freccia ammirata in maglia neroverde, complice una preparazione diversa dal sol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2019 09:54
Nazione: non è ancora il vero Lirola. Dopo la sosta Pol va al massimo... - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Nazione oggi in edicola analizza l’inizio di stagione di Pol Lirola. Il terzino arrivato dal Sassuolo non è ancora la freccia ammirata in maglia neroverde, complice una preparazione diversa dal solito. L’obiettivo per Pol è adesso quello di tornare al massimo subito dopo la sosta.

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