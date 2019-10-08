Nazione: non è ancora il vero Lirola. Dopo la sosta Pol va al massimo...
La Nazione oggi in edicola analizza l’inizio di stagione di Pol Lirola. Il terzino arrivato dal Sassuolo non è ancora la freccia ammirata in maglia neroverde, complice una preparazione diversa dal sol...
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2019 09:54
La Nazione oggi in edicola analizza l’inizio di stagione di Pol Lirola. Il terzino arrivato dal Sassuolo non è ancora la freccia ammirata in maglia neroverde, complice una preparazione diversa dal solito. L’obiettivo per Pol è adesso quello di tornare al massimo subito dopo la sosta.