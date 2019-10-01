Sottil, il rinnovo è dietro l'angolo: Pradé al lavoro per un contratto lungo. Obiettivo blindare il giovane talento viola...

Le strade di Riccardo Sottil e della Fiorentina sono destinate ad intrecciarsi ancora a lungo. Almeno è questo l'intento del club viola che, secondo Mediaset, vede il ds Pradè lavorare alacremente per...

A cura di Redazione Labaroviola 01 ottobre 2019 14:13

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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