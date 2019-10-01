Sottil, il rinnovo è dietro l'angolo: Pradé al lavoro per un contratto lungo. Obiettivo blindare il giovane talento viola...
Le strade di Riccardo Sottil e della Fiorentina sono destinate ad intrecciarsi ancora a lungo. Almeno è questo l'intento del club viola che, secondo Mediaset, vede il ds Pradè lavorare alacremente per...
A cura di Redazione Labaroviola
01 ottobre 2019 14:13
Le strade di Riccardo Sottil e della Fiorentina sono destinate ad intrecciarsi ancora a lungo. Almeno è questo l'intento del club viola che, secondo Mediaset, vede il ds Pradè lavorare alacremente per blindare il giovane talento. A breve dovrebbe arrivare dunque il rinnovo del contratto che, ad oggi, scade a giugno del 2021.