Labaro Viola

Sottil, il rinnovo è dietro l'angolo: Pradé al lavoro per un contratto lungo. Obiettivo blindare il giovane talento viola...

Le strade di Riccardo Sottil e della Fiorentina sono destinate ad intrecciarsi ancora a lungo. Almeno è questo l'intento del club viola che, secondo Mediaset, vede il ds Pradè lavorare alacremente per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2019 14:13
Sottil, il rinnovo è dietro l'angolo: Pradé al lavoro per un contratto lungo. Obiettivo blindare il giovane talento viola... - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Prade
Viola
Sottil
Condividi

Le strade di Riccardo Sottil e della Fiorentina sono destinate ad intrecciarsi ancora a lungo. Almeno è questo l'intento del club viola che, secondo Mediaset, vede il ds Pradè lavorare alacremente per blindare il giovane talento. A breve dovrebbe arrivare dunque il rinnovo del contratto che, ad oggi, scade a giugno del 2021.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok