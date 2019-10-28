Flachi: "Viola prevedibile, vivacchia sui singoli. Badelj cammina, Ribery va gestito"

L'ex attaccante viola Francesco Flachi si è espresso criticamente nei confronti del momento vissuto dalla Fiorentina a Radio Bruno: "La squadra non riesce mai ad essere imprevedibile e vivacchia sulle...

L'ex attaccante viola Francesco Flachi si è espresso criticamente nei confronti del momento vissuto dalla Fiorentina a Radio Bruno: "La squadra non riesce mai ad essere imprevedibile e vivacchia sulle giocate dei singoli. Ribery? E' uno che non ti fa prendere goal, ma va fatto riposare. La spinta al guardalinee? Ora rischia, è normale. Badelj? Cammina in campo e gli manca anche la velocità di pensiero".