Nazione: viola in Europa, programmi stravolti. Ecco 8 gare in 34 giorni, urgono rinforzi da Corvino
Come riporta La Nazione in edicola oggi, in attesa del ricorso al Tas di Losanna da parte del Milan, la Fiorentina cambia comunque programma, poiché ad oggi, di fatto, si trova ai preliminari di Europ...
Come riporta La Nazione in edicola oggi, in attesa del ricorso al Tas di Losanna da parte del Milan, la Fiorentina cambia comunque programma, poiché ad oggi, di fatto, si trova ai preliminari di Europa League. Un’overdose di partite estive aspetta la viola: ecco due preliminari a doppio turno e l’eventuale spareggio (anche quello con andata e ritorno) dal 26 di luglio al 30 di agosto. Oltre a queste, anche le prime due partite di campionato, in tutto 8 impegni ufficiali in 34 giorni. Un autentico tour de force che - adesso - impone a Corvino di allungare la rosa per garantire un turn over di qualità.