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Corsport: la Baby Viola non si ferma e scopre Benassi bomber. Fiorentina sospinta dai tifosi...

Una vittoria di fede e sacrificio, contro il catenaccio dell'Udinese: è l'analisi del Corriere dello Sport - Stadio, in edicola oggi, rispetto alla gara andata in scena ieri. La Fiorentina ha sofferto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2018 09:30
Corsport: la Baby Viola non si ferma e scopre Benassi bomber. Fiorentina sospinta dai tifosi... - Fiorentina?s Marco Benassi in action during the Italian Serie A soccer match ACF Fiorentina vs Udinese Calcio at Artemio Franchi stadium in Florence, Italy, 02 September 2018. ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI
Fiorentina?s Marco Benassi in action during the Italian Serie A soccer match ACF Fiorentina vs Udinese Calcio at Artemio Franchi stadium in Florence, Italy, 02 September 2018. ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI
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Una vittoria di fede e sacrificio, contro il catenaccio dell'Udinese: è l'analisi del Corriere dello Sport - Stadio, in edicola oggi, rispetto alla gara andata in scena ieri. La Fiorentina ha sofferto, ma le è bastata una formidabile accelerazione di Chiesa davanti agli occhi del ct Mancini, uno scatto rabbioso, l’attesa che arrivasse un altro ragazzino terribile, Benassi diventato bomber e la ragnatela friulana si è sfaldata. La Fiorentina, sospinta dalla netta vittoria sul Chievo, dagli ultrà che sono andati a scortare la squadra dal ritiro al Franchi e parlato cuore in mano a Pioli e ai suoi ragazzi, si è presa un altro successo.

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