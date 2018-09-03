Corsport: la Baby Viola non si ferma e scopre Benassi bomber. Fiorentina sospinta dai tifosi...

Una vittoria di fede e sacrificio, contro il catenaccio dell'Udinese: è l'analisi del Corriere dello Sport - Stadio, in edicola oggi, rispetto alla gara andata in scena ieri. La Fiorentina ha sofferto...

Una vittoria di fede e sacrificio, contro il catenaccio dell'Udinese: è l'analisi del Corriere dello Sport - Stadio, in edicola oggi, rispetto alla gara andata in scena ieri. La Fiorentina ha sofferto, ma le è bastata una formidabile accelerazione di Chiesa davanti agli occhi del ct Mancini, uno scatto rabbioso, l’attesa che arrivasse un altro ragazzino terribile, Benassi diventato bomber e la ragnatela friulana si è sfaldata. La Fiorentina, sospinta dalla netta vittoria sul Chievo, dagli ultrà che sono andati a scortare la squadra dal ritiro al Franchi e parlato cuore in mano a Pioli e ai suoi ragazzi, si è presa un altro successo.